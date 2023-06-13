ChatGPT провел церковную службу для более 300 прихожан в протестантской церкви

Чат-бот попросил людей в церкви Святого Павла в баварском городе Фюрт встать из рядов и прославить Господа.

ChatGPT — универсальный чат-бот, использующий искусственный интеллект для создания текста, провел церковную службу в Германии.

Об этом говорится в Associated Press.

Более 300 прихожан посетили 40-минутную экспериментальную лютеранскую церковную службу, почти полностью сгенерированную ИИ вместе с теологом и философом из Венского университета Йонасом Зиммерляйном.

"Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам", — начал службу аватар.

По словам ученого, он придумал эту службу, хотя скорее просто сопровождал ее, потому что около 98% текста создала машина.

"Я сказал чат-боту: "Мы находимся на церковном собрании, ты проповедник. Как будет выглядеть церковная служба? Потом я попросил искусственный интеллект включить в текст псалмы, молитвы и благословения», — рассказал Зиммерляйн.

Чат-бот говорил о том, чтобы не обращаться назад, в прошлое, а активно исследовать современность, не бояться смерти и сохранить веру в Иисуса Христа.

По мнению Зиммерляйна, ChatGPT со своей задачей справился и провел "солидную церковную службу". В то же время, ученый заявил, что ИИ не сможет заменить настоящего пастора, ведь совсем не знает своих прихожан.

Тем временем компания Apple запретила использование ChatGPT своим работникам. Сотрудники получили служебную записку о запрете на использование генеративных ИИ для работы.

Читайте также: