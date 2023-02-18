ChatGPT, вызвавший ажиотаж в мире технологий, теперь доступен в Украине

ChatGPT находится в стадии тестирования, поэтому его разработчики предупреждают, что бот работает с ограничениями и ошибками.

Искусственный интеллект ChatGPT теперь доступен в Украине. Наше государство было изъято из списка стран, в которых заблокирован чат-бот.

Об этом сообщил министра цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Он рассказал, что ChatGPT владеет украинским языком. Известно, что программа не будет работать только на временно оккупированных территориях, чтобы ее не использовали для антиукраинской пропаганды.

"Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали ее для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", — добавил министр.

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Сегодня, 18 февраля, ограничение использования ChatGPT в Украине еще применяется.

ChatGPT: что известно об искусственном интеллекте

ChatGPT создан для генерирования человекообразных ответов на широкий спектр вводимых данных с помощью алгоритмов.

Сервис способен понимать человеческий язык, выстраивать с собеседником диалог, отвечать на сложные вопросы, спорить и отвергать неуместные вопросы.

30 ноября 2022 года калифорнийская лаборатория искусственного интеллекта OpenAI, в числе основателей и инвесторов которой был Илон Маск, запустила чатбот ChatGPT, основанный на нейросетевой языковой модели GPT-3.5. Это искусственный интеллект способен генерировать новую информацию.

Чат-бот может отвечать на вопросы по широкому кругу тем, решить задачу кодирования. Можно попросить ИИ написать эссе, стихи или сценарии, он может перевести или обобщить текст.

Добавим, что в США новая

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