Чатов больше, чем думали: Хегсет использовал Signal для координации действий Пентагона

Пит Хегсет. / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Хегсет использовал приложение Signal для обсуждения чувствительных вопросов, связанных с деятельностью Пентагона, гораздо шире, чем сообщалось ранее.

Об этом заявили источники, знакомые с его управленческой практикой, пишет The Wall Street Journal.

По словам собеседников, Хегсет принимал участие по меньшей мере в десятке отдельных чатов в Signal, которые касались его графика, зарубежных поездок, выступлений в СМИ и кадровых решений. В отдельных случаях он поручал информировать иностранные правительства о военных операциях через этот мессенджер, а среди получателей были не только помощники, но и члены семьи, в том числе его жена и брат.

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Сообщается, что часть этих переписок публиковал его военный ассистент, полковник морской пехоты Рики Бурия. Именно он обнародовал информацию об американских ударах по хуситам в Йемене в семейном чате Signal. Некоторые из сообщений Хегсета, по мнению источников, содержали особо чувствительные сведения — например, инструкции союзникам по военным действиям.

На фоне скандала исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс начал расследование. В частности, он проверяет, были ли нарушены правила сохранения официальной правительственной документации — часть сообщений могла быть потеряна.

Критики отмечают, что использование личных устройств и мессенджеров типа Signal создает "ненужные риски" и может поставить под угрозу сохранение служебной информации. Как заметил бывший офицер разведки Марк Полимеропулос, хотя Signal и обеспечивает шифрование, он не рассчитан на сохранение правительственных записей в соответствии с федеральными стандартами.

Директива Пентагона, принятая в 2023 году, ограничивает использование неправительственных приложений, в частности Signal, для ведения официальных дел. В нем указано, что подобные платформы не должны применяться для передачи даже конфиденциальной, но несекретной информации.

"Сотрудники Министерства обороны не будут использовать учетные записи, не принадлежащие Министерству, или личные почтовые ящики, мессенджеры или другие непубличные системы для официальной коммуникации", - говорится в документе. Однако неизвестно, имела ли платформа Signal специальное разрешение для использования чиновниками Пентагона после публикации этой директивы.

"Этот документ сам по себе не определяет правомерность того, что министр Хегсет использовал Signal на личном устройстве для передачи несекретной, но закрытой информации", - объяснил Арам Гавур, профессор права национальной безопасности из Университета Джорджа Вашингтона.

Тем временем в Белом доме разворачивается внутренняя борьба: президент Трамп на прошлой неделе сообщил о намерении устранить советника по нацбезопасности Майка Уолца. Тот попал в немилость частично из-за своей роли в скандале с Signal — именно он нечаянно добавил редактора The Atlantic в группу, в которой обсуждались удары США по Йемену. Ожидается, что при рассмотрении его кандидатуры на должность посла США в ООН этот вопрос снова встанет.

Отдельное внимание привлекло и то, что в чате Signal, созданном Уолцом, Хегсет обнародовал одну из самых чувствительных частей плана операции – точное время ударов с использованием F-18, беспилотников MQ-9 Reaper и крылатых ракет Tomahawk, совершенных 15 марта. The Atlantic обнародовал выдержку из стенограммы этого обсуждения.

Несмотря на скандал, в воскресенье Трамп в эфире NBC заявил, что доверяет министру обороны. "Пот будет отличный. Он отлично справляется", - подчеркнул президент, добавив, что пока не ищет ему замену.

Напомним, западные СМИ сообщили, что Пит Хегсет поделился секретными деталями атаки на Йемен в чате с супругой, братом и личным адвокатом. Это уже вторая подобная утечка из Signal.