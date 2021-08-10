Чье олимпийское золото дороже: топ-13 стран, которые больше всего заплатят призерам Олимпиады в Токио

Чье олимпийское золото дороже: топ-13 стран, которые больше всего заплатят призерам Олимпиады в Токио

Щедрые вознаграждения получат спортсмены из Тайваня и Индонезии, а наибольшую сумму на своих олимпийцев потратит Италия.

В большинстве стран мира, которые отправляют своих представителей на Олимпийские игры, существует система вознаграждений за полученные медали. Издание Forbes собрало информацию о размере выплат в разных странах и составило рейтинг самого дорогого олимпийского золота.

Известно, что некоторые страны, например Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция, не выплачивают никаких вознаграждений. Китай и Россия не ответили на предложение объявить суммы премиальных.

Среди остальных стран-участниц Олимпиады в Токио был определен топ-13 самых щедрых стран, расположившихся в таком порядке.

Италия

Общая сумма выплат: $ 9,07 млн. Золотая медаль — $ 212 000, серебряная — $ 106 000 за серебро и бронза — $ 71 000 за бронзу.

Общее количество медалей в Токио: 10 золотых, 10 серебряных, 20 бронзовых.

США

Общая сумма выплат: $ 7,84 млн. В частности, $ 37 500 — золота, $ 22500 — за серебро и $ 15 000 — за бронзу.

Общее количество медалей в Токио 39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые.

Франция

Общая сумма выплат: $ 6,51 млн. Золотая медаль "стоит" около $ 76 000.

Общее количество медалей в Токио: 10 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых

Венгрия

Общая сумма выплат: $ 5,64 млн.

Общее количество медалей в Токио: 6 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых.

Тайвань

Общая сумма выплат: $ 4,92 млн. Почти беспрецедентные вознаграждения: около $ 719 000 золота, $ 252 000 за серебро и $ 180 000 со бронзу.

Общее количество медалей в Токио: 2 золотые, 4 серебряные, 6 бронзовых.

Япония

Общая сумма выплат: $ 4,03 млн. Национальный Олимпийский комитет платит около $ 45000 золотым медалистам.

Общее количество медалей в Токио: 27 золотых, 14 серебряных, 17 бронзовых.

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Испания

Общая сумма выплат: $ 2,55 млн. За золотые медали в индивидуальных соревнованиях — около $ 110 000, за серебряные — $ 56 000 и за бронзовые — $ 35 000; медалисты командных соревнований получают меньшие суммы.

Общее количество медалей в Токио: 3 золотые, 8 серебряных, 6 бронзовых.

Турция

Общая сумма выплат: $ 2,26 млн. Около $ 380 000 — за индивидуальное золото, $ 230 000 — за индивидуальное серебро, $ 115 0000 — за индивидуальную бронзу, в командных соревнованиях каждый спортсмен получает половину суммы за соответствующую медаль.

Общее количество медалей в Токио: 2 золотые, 2 серебряные, 9 бронзовых.

Сербия

Общая сумма выплат: $ 2,01 млн. Сербия платит одинаковые вознаграждения индивидуальным и командным спортсменам, золота — $ 71 000.

Общее количество медалей в Токио: 3 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых

Гонконг

Общая сумма выплат: $ 1,93 млн.

Общее количество медалей в Токио: 1 золотая, 2 серебряные, 3 бронзовые.

Австралия

Общая сумма выплат: $ 1,05 млн. Примерно $ 7,000 — за бронзу и около $ 15 000 золота.

Общее количество медалей в Токио: 17 золотых, 7 серебряных, 22 бронзовые.

Индонезия

Общая сумма выплат: $ 1,04 млн. Очень щедрые вознаграждения — примерно $ 346 000 за золотую медаль.

Общее количество медалей в Токио: 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые.

Канада

Общая сумма выплат: $ 1 млн. Национальный Олимпийский комитет награждает каждого медалиста суммой от $ 8000 до около $ 16000 из собственного фонда.

Общее количество медалей в Токио: 7 золотых, 6 серебряных, 11 бронзовых.

Напомним, олимпийская сборная Украины в Токио завоевала 19 медалей. В копилке "сине-желтых" одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. Украинские призеры также получат свою награду.

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