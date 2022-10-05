Чеченская пуля и другие сценарии: политолог рассказал, как Путин может потерять власть

Президент России Владимир Путин может лишиться должности в результате организованного ФСБ "транзита власти" или после "кровавого русского бунта".

Такое мнение высказал политический эксперт Дмитрий Васильев на Youtube-канале ТСН.

По словам эксперта, в ФСБ ведутся разговоры о транзите власти:

"Из всей публичной информации, которую мы имеем, фактически ФСБ пытается что-то изменить, но оставить неизменной систему, построенную на фундаментах и всех конструктивах спецслужб. Насколько мы слышим и понимаем, ведутся разговоры у них о том, чтобы совершить транзит власти и кого-то назначить из своих. Там очень много кандидатов звучит и публичных, и тех, которых мы, возможно, даже не знаем".

Как отметил Васильев, "есть бизнесмены, олигархи, которые тоже понимают, что им нужно что-то делать".

"Я думаю, что они пытаются сотрудничать информацией и предоставлять или предлагать какие-то свои услуги. Мы очень много слышали об Абрамовиче, из подтвержденных источников также", — напомнил он.

По мнению политолога, либеральные силы точно не изменят ситуацию в Россию, "но есть силы, которые из либеральных переходят в более или менее радикальные ".

"То же легион "Свобода России" — люди готовы брать оружие в руки. Люди готовы делать что-то внутри Российской Федерации, понимая, что изменить можно только вооруженным путем. Это ключевые сценарии. Но я не помню, кто у нас часто повторяет это фразу – пуля, которая долетит, будет чеченской, и первой сдаст Чечня", – сказал Васильев.

В то же время эксперт убежден, что российский народ "сам по себе ничего делать не будет".

"Народ может только "сделать ноги", то есть убегать. Вместо того, чтобы 700 тысяч вышли на все площади и снесли власть, они убегают. Это русский народ, другой менталитет. Его могут использовать в какой-то момент, чтобы сделать кровавый беспощадный русский бунт, а не революцию. Народ может выступить инструментарием, но какие-то силы сверху этим будут руководить", — заявил он.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что ближайший соратник Владимира Путина Юрий Ковальчук разработал план отстранения российского лидера от власти.

В свою очередь, военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему Владимир Путин все чаще говорит об угрозе распада РФ.

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