Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, считавшийся убитым, жив: подробности

Чеченский оппозиционный блогер, крититировавший Кадырова, и о котором недавно сообщали, что его убили в Швеции — жив.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По сообщению издания, Тумсо Абдурахманов жив.

Отвечая на электронное письмо Радио Свобода с вопросом о состоянии и месте пребывания Абдурахманова, Лоран Лафлер, спикер Высшего регионального суда Мюнхена, сказал, что тот дал показания в качестве свидетеля 8 ноября и что, "насколько известно суду, свидетель, которого вы назвали, жив" .

"У суда нет информации о текущем месте пребывания свидетеля", – добавил он. Других подробностей судебного разбирательства он не сообщил.

Следует отметить, что Шведская полиция не комментировала убийство чеченского блогера.

9 декабря Шведское радио сообщило, что Абдурахманов планировал дать показания по делу покушения на убийство его брата. Судебное разбирательство по делу о покушении на убийство, связанное с Кадыровым.

Тумсо Абдурахманов и его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов с 2015 живут в Швеции, где попросили политическое убежище. 2 декабря они перестали выходить на связь. из-за чего появились сообщения, что блоггера могли убить.

Известный YouTube-блогер Тумсо Абдурахманов критикует Кадырова и покушался на жизнь в своей квартире в Швеции. Он смог обезоружить нападающего и вызвать полицию.

Заказчиков преступления не установили, но на суде говорилось, что "следы указывают на Грозный".

Напомним, что Кадыров посылает в Украину все больше чеченцев для контроля захваченных территорий. Оккупанты стремятся интегрировать чеченских чиновников в свои оккупационные структуры, чтобы консолидировать свой административный контроль.

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