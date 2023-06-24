Чеченский спецназ Кадырова прибыл в Ростов: у ЧВК "Вагнер" появились первые пленные

Военная техника с "кадыровцами" остановилась на въезде в Ростов, на улицах города чеченские подразделения не появлялись.

Вечером в субботу, 24 июня, чеченский спецназ прибыл в российский город Ростов-на-Дону, который находится под контролем ЧВК "Вагнер". Наемники Евгения Пригожина якобы уже начали разоружать первые группы "кадыровцев" и брать их в плен.

Соответствующие кадры публикуются в местных пабликах.

На видео видно, как вблизи отделения российского "Сбербанка" "вагнеровцы" жестко кладут лицом на асфальт неизвестных мужчин, очевидно, передвигавшихся на легковом автомобиле без номерных знаков и большой буквой Z на заднем окне.

Люди, задерживаемые наемниками Пригожина одеты в гражданскую одежду, один из них имеет внешность кавказца. Возможно, речь идет о "кадыровцах", прибывших в город для разведки.

Жители Ростова сообщают в соцсетях, что военная техника чеченского спецназа находится на въезде в Ростов, но в сам город пока не заезжает.

Колонны военной техники чеченского спецназа стоят у въезда в Ростов / Фото: скриншот с видео

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мятеж "ножом в спину" и "предательством" и заявил, что чеченские бойцы выехали в "зоны напряженности".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Ростов, где с группой своих сторонников захватил штаб южного военного округа. Пригожин заявил, что все военные объекты Ростова находятся под контролем "вагнеровцев".

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Главарь наемников повел их походом на столицу Москву. ТСН.ua ведет онлайн-трансляцию событий.

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