Чечню атаковали дроны: есть попадания в Грозный Сити

Чечня / © Associated Press

Ночью дроны атаковали столицу Чечни — город Грозный. Зафиксировано попадание в высотное здание комплекса Грозный Сити.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Грозный Сити расположен на проспекте Кадырова 3/25. Там находятся управление счетной палаты, избирком и другие ведомства.

Мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что попадание БпЛА в высотное здание в Грозном может быть следствием работы средств РЭБ и ПВО. Недалеко от комплекса Грозный Сити — здание ФСБ Чечни, которое также могло быть целью атаки.

Последствия атаки. Фото: Exilenova+

Напомним, дроны атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт в городе Темрюк, где начался масштабный пожар. Там осуществляется транспортировка нефтепродуктов.