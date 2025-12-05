ТСН в социальных сетях

Мир
728
1 мин

Чечню атаковали дроны: есть попадания в Грозный Сити

Недалеко от Грозный Сити – здание ФСБ Чечни, что могло быть целью атаки.

Анастасия Павленко
Чечня

Чечня / © Associated Press

Ночью дроны атаковали столицу Чечни — город Грозный. Зафиксировано попадание в высотное здание комплекса Грозный Сити.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Грозный Сити расположен на проспекте Кадырова 3/25. Там находятся управление счетной палаты, избирком и другие ведомства.

Мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что попадание БпЛА в высотное здание в Грозном может быть следствием работы средств РЭБ и ПВО. Недалеко от комплекса Грозный Сити — здание ФСБ Чечни, которое также могло быть целью атаки.

Последствия атаки. Фото: Exilenova+

Последствия атаки. Фото: Exilenova+

Напомним, дроны атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт в городе Темрюк, где начался масштабный пожар. Там осуществляется транспортировка нефтепродуктов.

