Чечню атаковали дроны: есть попадания в Грозный Сити
Недалеко от Грозный Сити – здание ФСБ Чечни, что могло быть целью атаки.
Ночью дроны атаковали столицу Чечни — город Грозный. Зафиксировано попадание в высотное здание комплекса Грозный Сити.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra.
Грозный Сити расположен на проспекте Кадырова 3/25. Там находятся управление счетной палаты, избирком и другие ведомства.
Мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что попадание БпЛА в высотное здание в Грозном может быть следствием работы средств РЭБ и ПВО. Недалеко от комплекса Грозный Сити — здание ФСБ Чечни, которое также могло быть целью атаки.
