Чего боится Путин: Маломуж рассказал о "призраке Пригожина" и последствиях фобий диктатора

Из-за недоверия кремлевского диктатора к собственной армии, сейчас во вражеском лагере царит хаос.
По мнению бывшего начальника Службы внешней разведки Украины генерала Николая Маломужа, Путин очень боится предательства собственной армии, поэтому рассчитывает только на узкий круг доверенных лиц и спецслужбы.
Об этом пишет "Эспрессо".
По словам генерала, во вражеском лагере в Курской области сейчас "царит дезорганизация". Неожиданные удары там, где россияне не готовы к мощным боевым действиям, дестабилизируют не только армию, но и кремлевские власти.
"Сейчас в Кремле пытаются сделать ставку на самых доверенных лиц. Поскольку Путин боится. За ним ходит еще тот "призрак Пригожина" и он боится повторения ситуации. Он боится, что против него могут пойти его же военные. Именно поэтому он делает ставку на спецслужбы, доверенных лиц и службу внешней разведки РФ. Впрочем, они ничего не контролируют. Это не их задача и специфика. И наступление Сил обороны на Курщине это доказало", – объяснил Маломуж.
Он отметил, что в России сейчас хаотично ищут решение, как остановить продвижение украинских сил на Курщине.
"Они все понимают. Стягивают какие-то войска и создали координационный штаб, который даже не имеет единого командования. Сейчас в Кремле пытаются найти виновных генералов за провал обороны Курской области. Более того, те войска, которые они сейчас перебрасывают в Курскую область, не имеют опыта боевых действий. В частности, из Калининграда, из других далеких регионов РФ и, конечно, срочники. Все мы видели, как воюют их срочники. Именно поэтому они будут вынуждены перекидывать боевые части с горячих направлений на территории Украины. Однако это им не поможет. У них до сих пор нет единого командования и они не знают, что им делать", – заметил Николай Маломуж.
Напомним, Путин не ожидал продвижения ВСУ в Курской области, поэтому командование РФ растеряно и может прибегать к разным действиям. По мнению Маломужа, РФ не откажется от наступления в Донецкой области из-за Курской операции, но ВСУ получат возможность стабилизировать ситуацию.
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