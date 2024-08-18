Чего боится Путин: Маломуж рассказал о "призраке Пригожина" и последствиях фобий диктатора

По мнению бывшего начальника Службы внешней разведки Украины генерала Николая Маломужа, Путин очень боится предательства собственной армии, поэтому рассчитывает только на узкий круг доверенных лиц и спецслужбы.

Об этом пишет "Эспрессо".

По словам генерала, во вражеском лагере в Курской области сейчас "царит дезорганизация". Неожиданные удары там, где россияне не готовы к мощным боевым действиям, дестабилизируют не только армию, но и кремлевские власти.

"Сейчас в Кремле пытаются сделать ставку на самых доверенных лиц. Поскольку Путин боится. За ним ходит еще тот "призрак Пригожина" и он боится повторения ситуации. Он боится, что против него могут пойти его же военные. Именно поэтому он делает ставку на спецслужбы, доверенных лиц и службу внешней разведки РФ. Впрочем, они ничего не контролируют. Это не их задача и специфика. И наступление Сил обороны на Курщине это доказало", – объяснил Маломуж.

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Он отметил, что в России сейчас хаотично ищут решение, как остановить продвижение украинских сил на Курщине.

"Они все понимают. Стягивают какие-то войска и создали координационный штаб, который даже не имеет единого командования. Сейчас в Кремле пытаются найти виновных генералов за провал обороны Курской области. Более того, те войска, которые они сейчас перебрасывают в Курскую область, не имеют опыта боевых действий. В частности, из Калининграда, из других далеких регионов РФ и, конечно, срочники. Все мы видели, как воюют их срочники. Именно поэтому они будут вынуждены перекидывать боевые части с горячих направлений на территории Украины. Однако это им не поможет. У них до сих пор нет единого командования и они не знают, что им делать", – заметил Николай Маломуж.

Напомним, Путин не ожидал продвижения ВСУ в Курской области, поэтому командование РФ растеряно и может прибегать к разным действиям. По мнению Маломужа, РФ не откажется от наступления в Донецкой области из-за Курской операции, но ВСУ получат возможность стабилизировать ситуацию.

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