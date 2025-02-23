Чего действительно хочет Трамп в переговорах с Москвой: экс-посол США в РФ ответил

Дипломат не исключает, что Трамп может просто "махнуть рукой" на войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп, прежде всего, хочет заключить мирное соглашение. А будет ли оно выгодным Украине, его не интересует.

Об этом рассказал посол США в России в 2012-14 годах, профессор политических наук, директор Института международных исследований Стэнфордского университета Майкл Макфол в проекте "Ремовская Интервью".

На вопрос, какова стратегия Дональда Трампа в отношении Украины, России и российско-украинской войны, Макфол ответил, что об этом можно только догадываться.

"Кажется, он прежде всего хочет получить мирное соглашение. Но не думаю, что ему интересно, будет ли оно успешным. Он просто хочет иметь возможность сказать: "Я предложил конец войны". Если он закончится, он будет рад. Если нет, просто скажет: "Что ж, я попробовал, а это украинцы, или россияне, не приняли", — сказал он.

Ранее в Белом доме анонсировали прекращение огня между Украиной и РФ на следующей неделе.

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