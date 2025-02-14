Чего на самом деле хочет Трамп: госсекретарь США дал четкий ответ по поводу войны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет не просто прекращения огня, а стремится к полному завершению войны в Украине.

Об этом Рубио рассказал в интервью шоу Клея Тревиса и Бака Секстона, передает Государственный департамент США.

"Он хочет, чтобы война закончилась. Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это должно происходить поэтапно", – сказал госсек.

Марко Рубио подчеркнул, что эти же слова Трамп сказал главе РФ Путину.

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По поводу того, как это может произойти, Рубио предположил, что окончание войны может начаться с прекращения огня.

"Об этом еще не договаривались, даже не велись переговоры, но я просто говорю об этом – а затем открытие таких вещей, как коридоры помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не нацелились на энергетическую инфраструктуру. Увидим, как это сработает", – сказал он.

Госсекретарь верит, что Трамп – "единственный в мире, кто может объединить нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия".

"Это не только мы, это – не только в Европе или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны принимать в этом участие", – подчеркнул он.

Рубио также отметил, что именно Европа должна предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности.

"Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы сделать шаг навстречу и сделать это, но есть много щекотливых вопросов для обсуждения: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобные вещи, языковые и культурные вопросы, все это должно быть проработано", – сказал он.

Госсекретарь США отметил, что "США будут заинтересованы в долгосрочной независимости Украины".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что договорился с президентом России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

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