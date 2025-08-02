Чего ожидать человечеству от загадочного объекта, что летит к Земле: расписание мольфара

К Земле летит загадочный объект / © unsplash.com

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К Земле летит загадочный объект. Пока неизвестно, что это комета, астероид или обломок чего-то большего. Впрочем угрозы пока нет.

Об этом в комментарии «УНИАН» рассказал мольфар Макс Гордеев.

По его словам, он все чаще стал «ловить странное внутреннее чувство».

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«Сначала не придавал значения — бывает, космос шумит по-разному. Но в какой-то момент что-то щелкнуло: я понял, что это беспокойство имеет источник. В воздухе застыла волна ожидания, как перед грозой. И да, информация начала появляться», — пояснил он.

Какие карты выпали

Луна — это не карта гибели или катастроф.

«Это карта сомнений, теней, страхов, которые чаще всего надуманы. Объект действительно несет странную энергетику — молчаливую, неопределенную. Но опасность больше живет в разговорах вокруг, чем в самом близком к Земле теле», — сказал Гордеев.

Шут — мир сейчас легко верит в любую сенсацию.

«Эта карта подсказывает: многие новости созданы просто для того, чтобы пугать. В случае с этим объектом много выдумок, мало ясности. Мы не должны слепо верить громким заголовкам, уверен мольфар», — говорит мольфар.

Императрица — символизирует защиту, силу природы, стоящую на стороне жизни.

«Эта карта говорит: Земля в безопасности. Объект пролетит мимо, оставив после себя разве что волну эмоций», — добавил Макс Гордеев.

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Очевидно, констатировал Гордеев, объект действительно существует:

«Его чувствуют не только приборы, но и чувствительная душа. Но угрозы я не вижу.

Напомним, в последние годы человечество все чаще сталкивается с аномальными явлениями погоды. Географы из Йоркского университета и Лондонской школы экономики предложили смелую идею: климат меняется настолько быстро, что традиционное понимание времен года уже не соответствует современной реальности.

Ученые подчеркивают, что антропогенные изменения климата оказывают существенное влияние на годовые циклы. Это меняет культурное восприятие сезонов и делает наш повседневный опыт отличным от традиционных представлений о весне, лете, осени и зиме.

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«Поскольку изменение климата продолжает вмешиваться в естественные ритмы Земли, более гибкий взгляд на время года поможет нам приспособиться к миру, который уже не функционирует по старым правилам», — говорят ученые.