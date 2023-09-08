Чего ожидать от саммита G20 и изменит ли что-нибудь отсутствие там Украины: Подоляк дал ответ

На саммите G20 тема войны в Украине будет доминировать. Потому что хочет кто об этом говорить или не хочет, именно война сегодня закладывает фундамент нового миропорядка как такового. В то же время, то, что Украину не пригласили на саммит, "в принципе не влияет на ситуацию".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона 8 сентября.

"Будет непростая дискуссия на саммите G20. И все равно тема войны в Украине будет доминировать. Потому что хочет кто об этом говорить или не хочет, именно война сегодня закладывает фундамент нового миропорядка как такового... Мир не будет иметь таких субъектов как Россия Другие страны тоже будут либо дополнительную субъектность иметь, либо терять свою субъектность... Те страны, которые хотят отсидеться где-то в стороне и не принимать соответствующие решения, допускают большую стратегическую ошибку... Потому что сегодня... и на G20, и на G7, и на других международных площадках как раз формируется то, по каким правилам мир будет жить после финала этой войны... Безусловно, было бы желательно, чтобы в принципе была консолидирована позиция стран G20. декларацию или резолюцию приняли, где бы осуждали Россию даже не за то, что она зашла на суверенную территорию Украины, а за абсолютно сознательное, умышленное, максимально агрессивное нарушение основных и базовых правил международного права в целом", — отметил он.

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В то же время, по мнению Подоляка, то, что Украину не пригласили на саммит, "в принципе, не влияет на ситуацию".

"Потому что достаточно активно и президент имеет много международных встреч и активно модерирует тему войны с точки зрения ценностей, которые для нас важны. И вообще есть другие страны, крупные страны (Великобритания, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Япония), которые постоянно поднимают тему войны и ставят правильные акценты... Но это еще раз подчеркивает, что в мире Россия все же тратит огромное количество ресурсов для того, чтобы иметь определенные возможности влиять на оценку войны. Россия опасливо показывает странам, например, глобального юга, странам Африканского континента или Латиноамериканского континента: смотрите, что все-таки определенные влияния Россия еще сохраняет, поэтому, безусловно, было бы желательно, чтобы Украина была бы в качестве приглашенного гостя на саммите, но между тем, все равно там будет тема войны модерироваться так, как нам нужно", — резюмировал советник руководителя Офиса президента.

Что известно о саммите G20 в Индии

Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября. В списке приглашенных среди постоянных членов "Большой двадцатки" есть также и Россия.

В посольстве Соединенных Штатов, комментируя общественное присутствие РФ среди участников встречи государств G20, подчеркнули, что никто не должен давать Путину платформы для продвижения войны.

В списке приглашенных на саммит "Большой двадцатки" Украины нет.

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