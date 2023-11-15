Встречи лидеров Китая и США: политолог сделал прогноз относительно будущего Украины

Украине не следует ожидать конкретных решений после встречи глав Китая и Соединенных Штатов Америки в Сан-Франциско. Однако США рассчитывает, что Китай снизит свою поддержку российской экономики.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил политолог Валерий Клочко.

По его словам, встречу лидеров Китая и США сложно недооценить.

"Но это не значит, что они… выйдут из пресс-конференции после встречи и расскажут, до чего договорились… Официально же эта встреча не анонсировалась. Это промежуточная встреча, которая может стать подготовкой для предстоящих переговоров в формате межправительственных комиссий", — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что не стоит ожидать и подписания какого-либо конкретного документа или договора, как и договоренностей по завершению войны в Украине. Однако лидеры стран будут обсуждать вопросы Украины, Ближнего Востока, Северной Кореи и Тайваня.

"Исключительно украинский вопрос не является предметом встречи Байдена и Си… Это сложная геополитическая шахматная доска, а Украина является одной из ее фигур... Однако США надеются, что Китай уменьшит свою помощь России в сфере поддержки ее экономики", — добавил Валерий Клочко.

Напомним, что визит президента Китая Си Цзиньпина в США является стратегически важным и может иметь последствия для мира.

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