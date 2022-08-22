Чехи посылают Украине по 1968 символических крон – не хотят соседства с Россией

Так они напоминают о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968-м.

Символические суммы в 1968 чешских крон, примерно 80 евро, присылают в эти дни в помощь Украине чехи: рассказали в посольстве Украины в Чехии.

"Поддерживая Украину, мы также поддерживаем свою безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом", — заявили в совместном обращении премьер-министры Чехии и Словакии: Петр Фиала и Эдуард Гегер.

Об этом говорится в сюжете ТСН 21 августа.

"Сегодня в Чехии – великий день памяти о событиях 1968 года. В городе проходит несколько акций памяти погибшим гражданским, отдавшим свою жизнь во время оккупации Чехословакии", – рассказывает корреспондент.

Однако не обошлось и без акций поддержки Украины.

В саммисинском центре Праги состоялась протестная акция против западных брендов, которые, несмотря на продолжающееся почти шесть месяцев вторжение России в Украину, остаются на рынке страны агрессора. Участники акции прошлись по Карловому мосту и демонстративно снимали с себя вещи брендов, которые до сих пор работают в России.

Также участники акции, в большинстве своем это были местные чехи, в который раз напомнили о тех ужасах, которые Российская Федерация совершает в Украине. В частности, постоянные бомбардировки мирных городов, убийства гражданских. Участники акции призвали Запад более жестко реагировать и вводить все новые санкции против России.

В другой части Чешской столицы продолжается благотворительный концерт в поддержку Украины. Там выступают как чешские, так и украинские исполнители.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что со временем вступит в силу запрет на въезд россиян в Евросоюз.

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