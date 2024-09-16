Чехи считают, что украинцы могут остаться, но новые беженцы им не нужны – опрос

Поддержка украинских беженцев в Чехии осталась такой же, как в марте 2024 года.

Отношение чехов к украинским беженцам остается неизменным: большинство поддерживает пребывание украинцев в стране, но отказывается от приема новых беженцев.

Об этом говорится в опросе, проведенном исследовательской организацией STEM.

Согласно опросу, поддержка продления пребывания беженцев из Украины в Чехии осталась на уровне марта 2024 года. В июне 2024 года 55% респондентов высказались за продление разрешения на пребывание, в то время как 16% были категорически против. Для сравнения, в марте 2024 против было 22% опрошенных. В июне 2023 года 56% чехов поддерживали продолжение приема беженцев, а 17% против.

73% респондентов считают, что Чехия должна способствовать более легкому привлечению украинцев на рынок труда. В то же время, 61% считают, что страна должна контролировать приток новых беженцев. Более половины опрошенных (59%) считают, что Чехия должна пытаться снизить количество украинских беженцев в стране. В настоящее время в Чехии проживает около 370 тысяч граждан Украины. Однако 54% чехов считают, что Украинцам, желающим остаться в Чехии, следует предоставить такую возможность.

Директор STEM Яромир Мазак объяснил, что отношение к украинским беженцам меняется в зависимости от их поведения. Если беженцы активно работают и интегрируются языком, чешская общественность показывает большую открытость. Однако, часть людей считает, что некоторые беженцы недостаточно пытаются интегрироваться.

73% респондентов отметили, что прибытие беженцев не повлияло на их жизнь. В то же время 17% считают, что их личная ситуация ухудшилась из-за появления украинцев.

Чехи чаще всего встречаются с украинскими на работе, в школах и магазинах. Положительное отношение к украинцам имеют те, кто общается с ними почти каждый день.

Согласно результатам опроса, 24% чехов оценивают свое отношение к украинцам как преимущественно положительное, 41% имеют неопределенное, но в равной степени положительное и отрицательное отношение, 17% – преимущественно отрицательное, а 18% почти не имеют опыта общения с украинцами. 28% респондентов сообщили о проблемах или конфликтах с участием украинцев.

Напомним, Чехия получила больше доходов от налогов и страховых взносов беженцев, чем потратила на их поддержку. В первой половине 2024 года прибыль составила 4,4 миллиарда крон.

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