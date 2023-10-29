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Чехии предложила выйти из ООН после принятой резолюции по Израилю

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чехии предложила выйти из ООН после принятой резолюции по Израилю

Заседание Генеральной ассамблеи / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Чехия осудила принятую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН.

Чехии предложила выйти из ООН после того, как Генеральная ассамблея приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Такое заявление сделала министр обороны Чехии Яна Чернохова на своей странице в X (бывший Twitter).

Она осудила резолюцию ООН, в которой, по ее мнению, поддерживают боевиков ХАМАС, которые совершили 7 октября кровавое нападение на Израиль.

"И только 14 стран, в том числе и наша, четко и понятно выступили против беспрецедентного теракта, совершенного террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН. По-моему, Чехии нечего ожидать от организации, которая поддерживает террористов и не уважает основное право на самозащиту. Предлагаю выйти из нее", — подчеркнула она.

Напомним, 27 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Примечательно, что Украина во время голосования воздержалась.

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Дата публикации
Просмотры
1658
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