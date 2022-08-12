Чехия будет просить страны Евросоюза рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян

Чехия, председательствующая в Совете Европейского союза, предложит странам ЕС рассмотреть запрет шенгенских виз для россиян уже в конце августа.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, соответствующий запрет может стать еще одной очень эффективной санкцией против РФ.

Об этом сообщает Inquirer.

"Полное прекращение выдачи российских виз всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной очень эффективной санкцией", – сказал Ян Липавский.

Он заявил, что предложит эту идею на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

"Во время российской агрессии, которую Кремль продолжает эскалировать, о совместном туризме для граждан России не может быть и речи", — сказал Липовский.

Следует отметить, что Чехия перестала выдавать визы для простых россиян еще 25 февраля, через день после вторжения России в Украину.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал призыв президента Владимира Зеленского запретить Западу выдавать визы россиянам. Он призвал все страны ЕС и "Группы семи" прекратить выдавать визы гражданам Российской Федерации, пока они "не научатся уважать международные границы".

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