Чехия готова помочь Словакии в случае прекращения транзита газа через Украину

Министр промышленности Чехии Лукаш Влчек заявил о готовности предоставить дополнительные мощности для транзита и хранения газа как в этом отопительном сезоне, так и на долгосрочной основе.

Чехия выразила готовность поддержать Словакию в обеспечении стабильных поставок газа, если Украина прекратит транзит российского газа в конце года.

Об этом сообщает Reuters.

Министр промышленности Чехии Лукаш Влчек в своем письме словацкому коллеге заявил о готовности предоставить дополнительные мощности для транзита и хранения газа как этого отопительного сезона, так и на долгосрочной основе.

Словакия, имеющая контракт с российским "Газпромом", стремится сохранить поставки газа через Украину, несмотря на отказ Киева продлевать транзитное соглашение из-за войны с Россией.

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Влчек также отметил, что альтернативные поставки газа станут доступнее после решения Германии отменить газовый налог для стран-транзитеров с 1 января.

Чехия, которая уже не покупает газ непосредственно у России, в последнее время все чаще полагается на более дешевый газ через Словакию, потенциально имеющую российское происхождение.

Напомним, в среду, 1 января 2025 года, в 7 утра Украина прекращает транзит российского газа. Истекает срок соответствующего 5-летнего контракта, заключенного в декабре 2019 года.