Чехия готовит изменения для украинских беженцев в 2026 году

В Чехии критикуют продолжение защиты для украинцев до 2027 года

В Чехии в 2026 году планируется пересмотреть миграционное законодательство, в частности правила временной защиты для украинских беженцев.

Об этом заявил новый спикер парламента и лидер движения SPD Томио Окамура в интервью iDNES.

По его словам, власти должны «существенно пересмотреть льготы для мигрантов», поскольку приоритетом должны быть граждане Чехии. При этом он не уточнил, о каких именно изменениях идет речь — социальные выплаты, условия пребывания или другие нормы. Продолжение временной защиты для украинцев до марта 2027 Окамура назвал «диктатурой со стороны Брюсселя».

Заявления чешского политика уже вызвали беспокойство среди украинских беженцев. В общественных организациях отмечают, что по неопределенности люди находятся в «подвешенном состоянии» и чувствуют изменение настроений в обществе.

Представители организаций, работающих с мигрантами, отмечают: украинцы не привилегированная группа, а временная защита обеспечивает государству контроль и четкие правила. По их словам, легальный статус уменьшает риски теневой экономики, эксплуатации и преступности, что выгодно и для чешского общества.

В то же время, в правозащитных структурах предостерегают, что привязка временной защиты к трудоустройству или дальнейшее сокращение выплат может противоречить решениям ЕС и привести к росту бедности и социальному исключению.

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, украинские беженцы уже приносят государству больше средств, чем оно тратит на их поддержку. В третьем квартале 2025 года мигранты из Украины уплатили налогов на 8,2 млрд чешских крон, тогда как расходы на пособие составляли 3,9 млрд крон.

Как отмечает издание, со ссылкой на информацию УИК ООН, по состоянию на конец 2025 года временная защита в Чехии имела более 396 тысяч украинцев.

Ранее премьер-министр, лидер движения ANO Андрей Бабиш заявлял, что Чехия будет пересматривать свой подход к поддержке Украины. Речь шла о том, что новый премьер может отказаться от военной помощи Киеву.

В частности, Бабиш во время визита в Париж ознакомился с конкретными наработками «коалиции желающих». Он заявил, что вопрос участия Чехии в закупке боеприпасов для Украины остается на этапе обсуждения.