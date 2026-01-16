Чехия готовит новую помощь для Украины: что передаст

Петр Павел / © скриншот с видео

Чехия готовится в ближайшее время усилить украинскую авиацию боевыми самолетами, которые помогут более эффективно бороться с российскими беспилотниками. Такую готовность заявил чешский лидер Петр Павел по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом пишет Reuters.

Хотя официально тип авиации не разглашается, эксперты напоминают о предварительных инициативах чешской стороны по передаче дозвуковых истребителей L-159.

«Чешская Республика может в относительно короткие сроки предоставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с дронами. Я верю, что нам удастся быстро и успешно завершить этот вопрос», — сказал Павел на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Кроме самолетов, чешская сторона рассматривает возможность передачи средств раннего обнаружения целей, в частности, пассивных радиолокационных систем.

Важен тот факт, что Петр Павел, как бывший топгенерал НАТО, остается лоббистом активной поддержки Украины. В частности, Прага продолжает координировать масштабную инициативу по покупке боеприпасов за счет международных доноров. Несмотря на то, что новое чешское правительство под руководством Андрея Бабиша решило прекратить прямое финансирование военной помощи из государственного бюджета, Чехия остается ключевым посредником в передаче вооружения от западных партнеров.

Как пишет издание, на вооружении чешских ПС сейчас находятся более двух десятков бортов L-159, которые обычно выполняют учебные задания и поддерживают пехоту. Передача части этих машин не подорвет обороноспособность страны. Поскольку Чехия уже готовится к масштабному перевооружению американскими истребителями F-35, которые должны заменить нынешний флот шведских самолетов Gripen после 2030 года.

Напомним, Польша работает над передачей Украине в 9 истребителей МиГ-29 из 14 имеющихся в стране.

Аналитики рассказали, как прямое сотрудничество с украинскими военными изменило стратегию крупнейших производителей беспилотников и робототехники.