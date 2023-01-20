Чехия и Словакия готовы передать Украине немецкие танки Leopard — СМИ

Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, которые им предоставила Германия. В рамках так называемого кольцевого обмена Берлин согласился заменить их в меньшем количестве отремонтированными Leopard 2A4, то есть не самыми новыми версиями.

Об этом сообщает немецкое издание FAZ.

Отмечается, что первые из этих танков якобы были доставлены в Прагу и Братиславу в декабре. Теперь уже даже началось обучение экипажа. В общем по плану, Берлин должен поставлять два танка в месяц.

Издание отмечает, что сегодня, 20 января, во время встречи в формате "Рамштайн" стороны могут согласовать поставки танков для Украины. Речь идет о 30 танках Leopard, которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии.

Напомним, министр обороны Британии Бен Воллес заявил, что одна из стран, имеющая немецкие танки Leopard 2, официально запросила у Германии разрешение на передачу этой техники Украине.

Кроме того, сам новый министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что ФРГ предоставит Украине танки Leopard или разрешит другим странам, на вооружении которых есть такие танки, реэкспортировать их в Украину.

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