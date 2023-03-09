Чехия имеет нового президента: Петр Павел в инаугурационной речи призвал равняться на Украину (фото)

В четверг, 9 марта, новоизбранный президент Чехии Петр Павел принял предусмотренную конституцией присягу во Владиславском зале Пражского Града. После Вацлава Гавела, Вацлава Клауса и Милоша Земана он стал четвёртым президентом в истории независимой Чехии.

Как сообщает издание iDnes, о присяге просигнализировал 21 торжественный артиллерийский залп.

После присяги Павел обратился к народу с балкона Пражского града, а также развернул отреставрированный президентский штандарт, который в 2015 году группа Ztohoven, протестуя против прокремлевской политики его предшественника Милоша Земана, поменяла на крыше Замка на красные трусы.

На переполненной площади Градчаны новый глава государства здоровался с гражданами рукопожатием, раздавал автографы и даже не отказывал в селфи.

В Испанском зале Пражского града Павел поздравил своих гостей и поклонников и объявил инаугурационную речь. Присутствовали на этих торжествах 850 гостей, среди которых депутаты и сенаторы чешского парламента.

В речи он намекнул на роль своей жены Евы как первой леди Чехии, заявив, что она сосредоточится на помощи детям и пожилым людям и профилактике здоровья.

Президент Чехии также сказал, что в скором времени обнародует план конкретных целей на свои первые 100 дней в должности и пообещал продолжать свои визиты в регионы и оставаться открытым для всех людей, а также для культурных, социальных и образовательных мероприятий, вернув прозрачную и регулярную коммуникацию.

Говоря о будущем Чехии, Петр Павел призвал последовать примеру Украины.

“Мы страна среднего размера с уникальным расположением в центре Европы... Мы можем быть значительным игроком во внешней политике с партнерами подобного масштаба и мышления. Большинство из них в Европе. Давайте научимся использовать эту позицию. Нам не нужно далеко ходить за вдохновением. Украина показала нам и нашим партнерам, что несокрушимая решимость – это больше, чем преимущество и сила агрессора. Именно единственный центральноевропейский голос будет важен, если мы хотим помочь Украине победить. И не только наш исторический опыт должен быть поводом для того, чтобы и дальше его поддерживать. В конце концов, мы тоже помогаем себе”, — подчеркнул президент Чехии.

Напомним, президент Чехии Петр Павел в течение первых ста дней пребывания в должности намерен посетить соседние страны, а также Украину. В частности, приехать в страну нашу страну – в апреле.

Читайте также: