Чехия изменила правила проживания и финансирования украинских беженцев

Правительство Чехии инициировало изменения в закон о проживании и финансировании украинских беженцев.

Об этом сообщает чешское издание Dennik, ссылаясь на заявление главы МВД Вита Ракушана.

Для украинских беженцев, получивших бесплатное жилье и гуманитарную помощь, правительство отменило финансовую помощь в размере 5000 крон (около $200). Также условием получения помощи для украинских беженцев является проживание на территории Чехии.

Кроме того, чешское правительство увеличило срок рассмотрения заявок о временной защите до 60 дней и сократило срок подачи заявления беженцем об изменении места жительства с 15 до 3 дней.

Ранее с 16 мая Чехия усилила паспортную проверку украинцев переехавших в Чехию. Получить помощь украинские беженцы могут только после проверки штампа в паспорте и подтверждении пересечения именно украинской границы после 24 февраля 2022 года.

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