Чехия меняет правила проживания беженцев из Украины в 2023 году

Что изменится для украинцев, которые из-за войны переехали в Чехию, читайте в материале ТСН.ua

С 3 апреля 2023 года Министерство труда Чехии предлагает ограничить срок бесплатного проживания переселенцев в убежищах экстренного типа.

В настоящее время в Чехии готовят изменения к закону "Lex Ukrajina", регулирующему оказание помощи гражданам нашего государства.

С начала войны миллионы людей вынужденно покинули свои дома и нашли убежище за границей, в том числе в Чехии. Многие из наших граждан живут в общежитиях, пансионатах, некоторых отелях.

Что предлагается

С 3 апреля 2023 г. правительство Чехии планирует ограничить срок бесплатного проживания в приютах экстренного типа (в частности, общежитиях и пансионатах) 150 днями. После этого срока переселенцам будет предложено переехать или начать платить за жилье.

Новое правило не касается родителей с детьми до 4 лет, пожилых людей, от 65 лет и старше, инвалидов.

Но украинцы, проживающие в местах экстренного убежища смогут индивидуально договориться с владельцами и управляющими экстренного жилья, на каких условиях можно и дальше пользоваться их услугами.

Правительство будет оказывать дополнительную помощь тем переселенцам, которые будут самостоятельно арендовать квартиры от центров занятости.

Важно помнить, что переселенцы могут потерять право на бесплатное размещение еще до истечения срока. Это случится, если они откажутся от предложенного варианта или оставят убежище более чем на 5 дней.

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