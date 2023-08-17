Чехия может передать Украине вертолеты Ми-24, которые спишут в обмен на новые американские: что известно

В Чехии говорят, что списанные вертолеты в хорошем состоянии и могут пригодиться Украине.

Чехия заменит свои советские боевые вертолеты Ми-24 на современные американские, а старые может передать Украине.

Об этом намекнула министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает ČTK.

По ее словам, вертолеты Ми-24В/35 прекрасно справились со своей задачей, хотя и прослужили дольше, чем ожидалось. Чехия сейчас списывает не все советские вертолеты, а только Ми-24.

"Хотя мы сегодня символически попрощаемся с ними, их история, безусловно, не закончилась. Думаю, мы все подозреваем, что сегодня они еще могут найти себе применение там, где сейчас есть потребность в любой оборонной технике. Именно туда уже много месяцев идет и будет идти наша помощь", - сказала Яна Чернохова.

В настоящее время Чехия уже получила первый многоцелевой вертолет UH-1Y Venom из Соединенных Штатов, таким образом, общее количество новых американских вертолетов, которые чешская армия будет использовать для замены российской техники, возросло до четырех единиц.

В целом Чешская Республика приобретет восемь многоцелевых самолетов UH-1Y Venom и четыре истребителя AH-1Z Viper производства компании Bell. Они заменят в арсенале российские Ми-24В/35. Все вертолеты Viper и Venom должны прибыть в Чехию до конца следующего года, заявила Черночева.

"Как показывает нынешний конфликт в Украине, самодостаточность в ремонте военной техники жизненно важна для каждого государства, и мы не можем без нее обойтись", — сказала министр Чехии.

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Реха заявил, что НАТО, западное сообщество и Чешская Республика реагируют на все более агрессивное и менее предполагаемое поведение России. Он сказал, что армия должна ставить на боеспособность и высокий уровень готовности. Чешская Республика, по словам Рехи, должна избавиться от зависимости от технологий советского происхождения гораздо быстрее, чем планировалось ранее.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ракеты и дроны, которыми Россия наносит удары по Украине, содержат иностранные компоненты. Хотя против этого введены многочисленные санкции по всему миру.

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