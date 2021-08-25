Чехия открыла границу для вакцинированных украинцев: что нужно знать

Для беспрепятственного пересечения границы после получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Чехия изменила правила въезда в страну для украинских граждан, позволив пересечение границы полностью вакцинированным украинцам. Об этом сообщают в среду, 25 августа, на сайте МИД Украины.

Согласно опубликованной информации, в Чехии признают вакцины AstraZeneca (включая индийскую Covishield), Moderna, Pfizer, Jensen. Китайской вакцины CoronaVac, которую получили большинство украинцев, в перечне разрешенных нет.

Также читайте Кулеба предложил Чехии трудоустроить высланных из Москвы дипломатов в Киеве

Условием для въезда в Чехию является наличие сертификата о прохождении полного курса вакцинации, но после получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Получить сертификат можно на портале или в приложении "Действие" — на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном лице, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможностью удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных через QR-код.

Чехией признаются такие вакцины:

Vaxzevria (AstraZeneca)

Spikevax (Moderna)

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

Janssen

Covishield

Также для поездки в Чехию будут необходимы:

заполненная въездная форма Чешской Республики (https://plf.uzis.cz/) перед въездом в страну;

действительный биометрический загранпаспорт;

медицинское страхование на время поездки.

Напомним, что ранее право въезда в Чехию имели:

граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Чехии или визу, выданную органами Чешской Республики, а также граждане Украины, имеющие вид на жительство в другой стране ЕС;

граждане Украины в исключительных гуманитарных ситуациях при наличии подтверждения документами, выданными чешскими органами власти.

Напомним, украинцев в Чехии сечас насчитывается не менее 180 000. Среди украинцев в соседней стране есть те, кто учится, занимается бизнесом, но подавляющее большинство приехали с целью работы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку