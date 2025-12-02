Чехия отменила передачу танков Украине: почему проект по модернизации провалился

Чешские танки Т-72 признаны непригодными для ведения боя / © Associated Press

Реклама

Надежды на получение дополнительной партии бронетехники от чешских партнеров не оправдались по техническим причинам. Министерство обороны Чехии признало, что модернизация танков T-72M4CZ, которые планировали передать Украине, зашла в тупик из-за невозможности починить ключевые системы.

Об этом пишет чешское издание «Новости».

Почему танки стали ломом

Проблема оказалась в «сердце» боевой машины – системе управления огнем. Как сообщили в ведомстве, проводимые летом и осенью этого года контрольные испытания завершились неудачно.

Реклама

Главный дефект заключается в так называемой ректификации, то есть точности стрельбы. Причиной явилась неисправность специфических электронных компонентов. Ситуация патовая: эти детали не подлежат ремонту, официально подтвердившему их итальянский производитель, а заменить их нечем.

Полное восстановление боеспособности потребовало бы установления совершенно новой системы управления огнем. Это не только сделало бы проект экономически невыгодным, но отложило бы поставки еще на два года.

Украина останется без «подарка»

На складах чешской армии хранится около 30 таких танков. Начальник Генштаба Чехии Карел Ржегка еще в конце октября заявлял о намерениях минимизировать объем модернизации, чтобы просто сделать ходовые машины и отправить их на фронт в Украину.

Однако сейчас этот сценарий признан нереалистичным. Источники издания отмечают: хотя Киев отчаянно нуждается в технике, ВСУ нужны исправные машины, а не металлолом, который не может попасть в цель. Танки T-72M4CZ в их нынешнем состоянии признаны практически непригодными для использования.

Реклама

Что будет дальше

Министерство обороны Чехии планирует расторгнуть контракт с государственным предприятием VOP CZ, которое должно было заниматься ремонтом. Расходы, уже понесенные, компенсируют после проведения аудита.

Следует отметить, что Чехия остается одним из самых активных доноров оружия. С начала полномасштабного вторжения Прага предоставила Украине военную помощь на сумму 17,4 миллиарда крон, что составляет около 690 миллионов евро.

Напомним, представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что продажа оружия НАТО для Украины не может продолжаться бесконечно. Она подчеркнула, что Трамп уже остановил прямое финансирование Украины на средства США.