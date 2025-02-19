Чехия отменит временную защиту для украинцев: при каких условиях

В случае перемирия или окончания войны у всех беженцев в Чехии срок временной защиты истечет уже на следующий день.

В тот момент, когда в Украине будет объявлено прекращение огня или какое-либо окончание войны, ни один новый украинец не получит временной защиты в Чехии.

Об этом министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сказал в комментарии Novinky.cz.

Министр настаивает на том, что необходимо предотвратить вторую волну беженцев, чтобы в мирное время в Чехию не прибыло большое количество других искателей убежища, например мужчин, которые хотели бы присоединиться к своим семьям, уже проживающим в стране. Им придется подавать документы на жительство, как и другим иностранцам.

"Как бы ни закончилась война, после ее окончания никто не сможет прийти сюда, в Институт временной защиты. Кроме того, если бы это был случай воссоединения семьи, это должно было бы произойти в соответствии с действующей повесткой дня для иностранцев, которую имеет Чешская Республика", — сказал Ракушан.

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Мужчины, семьи которых уже проживают в Чехии, не получат автоматической защиты, а должны будут пройти обычный бюрократический процесс, во время которого заявление могут принять или отклонить.

Сообщается, что в случае перемирия или окончания войны у всех беженцев в Чехии срок временной защиты истечет уже на следующий день, но они все равно смогут находиться в стране определенный период времени, например год или полтора. Однако в течение этого времени беженцам придется перейти на обычный режим проживания, то есть тот, который используют другие иностранцы.

"К ним применялись бы те же правила, что и ко всем", – отметил глава МВД.

"В опросах около пятидесяти процентов из них заявляют, что хотели бы остаться здесь. Однако опыт показывает, что кто-то из них может передумать, кто-то присоединится, потому что устроился здесь на работу, семьи растут. Если бы это было около пятидесяти процентов, давайте рассчитывать на двести тысяч человек. Это ситуация, с которой мы точно смогли бы справиться", - рассказал Ракушан.

Чехия таким образом готовится к сценариям в случае прекращения огня в Украине.

"Мы вместе с Польшей, председательствующей в Совете Европейского Союза, готовим для этого документы. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы", – сказал министр.

По его мнению, решение должно быть принято на уровне всего ЕС. Чехия хочет, чтобы примерный вариант предложения появился во время польского председательства в Совете ЕС, то есть до конца июня.

"Такой план не подготовит для вас Испания, Франция или какая-либо другая страна, которая сейчас не испытывает такой острой проблемы, как у нас", — отметил глава МВД.

Отмечается, что в Польше находятся более 990 тыс. украинских беженцев, в Чехии – более 397 тыс.

Ракушан сказал, что в ЕС также должны создать центры возвращения, которые облегчат украинцам возвращение на Родину. В частности, такой центр в ближайшие недели должен открыться в Германии. Об этом говорят Польша и Австрия. Такой центр будет создан и в Чехии.

"Они предложили бы работу в Украине, проживание, перспективу жизни и условия, при которых люди вернутся. В то же время они также помогали бы украинцам, которые решили остаться здесь, организовать свой переезд в другую страну", – рассказал министр.

Он обсуждал это с вице-премьер-министром Украины Алексеем Чернышевым еще в конце января. Сейчас, по словам Ракушана, ожидается более подробная информация от Украины.

Кстати, в конце января США приостановили программу для украинских беженцев United for Ukraine. Новые запросы пока не будут рассматриваться.