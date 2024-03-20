Чехия передает Киеву 300 тысяч снарядов: они облегчат ситуацию на фронте на несколько месяцев

Чешская Республика заявляет, что готова предоставить Украине тысячи дополнительных артиллерийских снарядов, и это спустя всего несколько недель после того, как она объявила об инициативе поставлять эти крайне необходимые снаряды отдельно от ЕС.

Чехия уже приготовила для Украины 300 000 снарядов. Они обеспечат жизненно важный "отдых на несколько месяцев" на линии фронта. Первые поставки должны начаться до июня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, пишет The Guardian.

"У нас есть непосредственный опыт 40-летнего пребывания в роли сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы подавить Пражскую весну. Никто не хочет возвращать те [советские] времена, и я должен сказать, что население очень чувствительно к этому", — заявил он и добавил, что его страна не может стоять в стороне и наблюдать за тем, как Украина остается без помощи.

Украина ранее заявила, что ей не хватает боеприпасов для борьбы с Россией. В то же время, ЕС сообщил, что сможет выполнить лишь 52% от поставленной в прошлом году цели доставить Украине миллион снарядов до марта, а законопроект о финансировании военной помощи США Киеву был заблокирован в Конгрессе.

Поэтому президент Чехии Петр Павел объявил об инициативе с боеприпасами для Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, заявив, что у Праги есть 800 000 снарядов, которые могут передать Украине за финансирование консорциума западных стран.

Схема состоит в том, что европейские страны покупают снаряды у стран Африки и Азии, таких как Южная Корея, которые не желают поставлять их непосредственно в Украину, но с радостью продают их третьим сторонам, таким как Чехия.

Чешские источники сообщили, что консорциум получил серьезные обязательства по поставке 300 000 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, причем первые партии должны быть доставлены не позднее июня. Также речь уже идет о поставках еще 200 000 снарядов позже.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что уже с апреля наши союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов. В частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии.

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