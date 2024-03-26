Чехия передаст украинским воинам вдвое больше снарядов, чем было объявлено сначала

Инициатива под руководством Чехии по закупке снарядов для Украины за пределами ЕС приносит результаты, и потенциальный объем поставок может составить 1,5 миллиона единиц, что вдвое больше первоначально объявленного количества.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что инициатива под руководством Чехии, предусматривающая закупку примерно 800 000 снарядов из источников за пределами Европейского Союза, приносит плоды.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (в 800 тысяч)", – сказал Липовский, назвав в качестве потенциального объема 1,5 миллиона снарядов.

По его словам, чешская инициатива сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины и финансирование первых поставок нужно до того, как отправят грузы.

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"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будут свежие боеприпасы, и это изменило их отношение к использованию имеющихся запасов", – сказал глава МИД.

В то же время, он отказался сказать, сколько времени будут занимать поставки на линию фронта.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что уже с апреля наши союзники передадут достаточное количество артиллерийских снарядов. В частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии.

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