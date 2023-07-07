Чехия передаст ВСУ вертолеты, снаряды и будет обучать украинских пилотов на F-16

Премьер Чехии подчеркнул, что его страна — один из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.

Чехия передаст Украине ударные вертолеты и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов в ближайшие месяцы.

Об этом заявил чешский премьер Петр Фиала по итогам встречи с находящимся в Праге президентом Владимиром Зеленским с официальным визитом.

"Я подтвердил сегодня президенту Зеленскому, что Чешская Республика передаст Украине больше ударных вертолетов и еще сотни тысяч единиц боеприпасов большого калибра в ближайшие месяцы", – говорит Фиала.

Также он пообещал помочь Украине с подготовкой пилотов, в том числе для самолетов F-16, и доставим в Украину авиасимуляторы, чтобы обучение проходило не только на Западе, но и в самой Украине.

Премьер подчеркнул, что Чехия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи в Украине.

"Война длится почти 500 дней. Мы отправили в Украину 676 единиц тяжелой техники и более 4 миллионов единиц боеприпасов среднего и большого калибра. Это значит, что ежедневно, начиная с первого дня войны, из Чехии в Украину выезжает около 10 000 единиц боеприпасов и не менее один танк, реактивная установка, гаубица и т.д.", – сказал он.

Отвечая на вопрос завершения войны в Украине, Фиала отметил, что война должна закончиться тогда, когда Украина гарантирует свою независимость, территориальную целостность и вытолкнет российского агрессора со своей территории.

"Президент (Владимир Зеленский) заверил меня, что он хорошо знает о нашей помощи, которая продолжается с самого начала российского вторжения, и что он ценит это и готов поддержать чешские компании, участвующие в восстановительных проектах в Украине", – сказал чешский премьер.

В свою очередь президент Зеленский объяснил чешским журналистам важность дальнобойного оружия для Украины.

"Без дальнобойного оружия не только трудно наступать, но и защищать свою страну. Если у вас нет такого оружия, вы не можете уничтожить врага на большом расстоянии", – сказал глава государства.

Ранее президент Чехии Петр Павел прокомментировал свое заявление, почему у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления.

Напомним, что поздно вечером, 6 июля, президент Зеленский сразу после визита в Болгарию полетел в Чехию.

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