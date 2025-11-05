Чехия планирует свернуть военную помощь Украине — Politico

Прага может подражать политике Венгрии в отношении к войне в Украине / © reuters.com

После смены власти в Чехии страна может пересмотреть свой подход к поддержке Украины. Вероятный новый премьер Андрей Бабиш формирует правительство, которое, по предварительным заявлениям, может отказаться от военной помощи Киеву.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя ультраправых сил Филиппа Турека, который, по ожиданиям, возглавит Министерство иностранных дел Чехии.

Вместо оружия — гуманитарная поддержка

Турек отметил, что будущее правительство не откажется от союзнических обязательств в рамках НАТО и продолжит придерживаться принципов международного права. В то же время, он отметил, что приоритет будет сделан на дипломатических инициативах и гуманитарной помощи, а не на финансировании военных программ.

«Мы сосредоточимся на прекращении войны путем переговоров, а также на обеспечении безопасности самой Чехии», — пояснил Турек.

«Осторожная» позиция по отношению к России

Политик уточнил, что резких изменений в отношении России не планируется. По его словам, правительство будет придерживаться «подхода, основанного на суверенитете и невмешательстве», уделяя особое внимание избеганию эскалации, которая могла бы угрожать энергетической или экономической стабильности страны.

Возможно сближение с Венгрией

В материале Politico отмечается, что такая риторика приближает Чехию к позиции правительства Венгрии, которое неоднократно выступало против военной помощи Украине. В издании предполагается, что Прага может стать для Будапешта новым союзником в попытках уменьшить европейскую поддержку Киева.

Напомним, ранее руководитель популистской партии ANO, победившей на парламентских выборах в Чехии, Андрей Бабиш пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и начал переговоры о формировании коалиции с правыми партиями, обещающими меньшую поддержку Киеву.