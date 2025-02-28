Общая помощь Чехии Украине, включая гуманитарную и социальную поддержку беженцев, составляет $2,6 млрд. за весь период полномасштабной войны.

Украинские беженцы, получившие временную защиту в Чехии, внесли значительный вклад в экономику страны. За три года полномасштабной войны они обеспечили государственный бюджет Чехии более $2,2 млрд, включающий налоги, социальные отчисления и расходы на потребительские нужды. Это вдвое больше расходов Чехии на гуманитарные и социальные выплаты украинцам за этот период.

Об этом сообщили в министерстве труда и соцполитики Чехии.

Согласно данным, более 397 тысяч украинцев получили временную защиту в стране. Большинство из них проживает в Праге – около 103 000 человек. При этом более 92 тысяч украинцев получают социальные выплаты на сумму 760 млн крон (приблизительно $32 млн) ежемесячно.

За 2024 год Чехия выплатила 8 млрд крон ($336 млн) социальных пособий, большинство из которых получают дети, пенсионеры и люди с инвалидностью (70% всех получателей).

Несмотря на это, около половины проживающих в Чехии украинцев имеют работу – зарегистрировано около 150 000 трудовых договоров. Большинство работают на низкоквалифицированных должностях, в частности в строительстве и производстве.

"Беженцы из Украины восполняют дефицит рабочей силы в тех секторах, где уже долгое время не хватало работников, способствуя экономическому росту Чехии", – говорится в сообщении министерства.

Министр труда Мариан Юречек отмечает, что иностранные беженцы, в частности украинцы, помогают стране преодолеть дефицит рабочих рук, и их налоги и потребительские расходы оказывают значительное положительное влияние на экономику.

Напомним, по словам президента Чехии, достижение справедливого мира в Украине возможно только в том случае, если Киев и Европа будут полноправными участниками переговорного процесса.

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