Чехия позволит некоторым украинцам остаться навсегда: какие условия

Главное требование – зарабатывать не менее 18 480 евро в год.

Украинские беженцы, желающие остаться в Чехии, в этом году могут изменить свою временную защиту на специальное разрешение на долгосрочное проживание.

Об этом сообщает Schengen News.

Однако для этого они должны отвечать определенным требованиям, среди которых – зарабатывать не менее 18 480 евро в год.

Прочие условия:

проживать в Чехии не менее двух лет,

не получать финансовую помощь не менее полугода.

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Получив это разрешение, беженцы могут иметь право подать заявление на постоянное проживание пять лет спустя, как и другие иностранные граждане. Замечания по этому проекту от министров и других институтов можно подать до 18 февраля, а затем правительство обсудит предложение.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, с 24 февраля 2022 года, когда началось вторжение России в Украину, до 9 февраля 2025 года временную защиту в Чехии получили всего 396 700 беженцев.

Из них 96,7 тыс. детей, 17,6 тыс. человек в возрасте от 65 лет, 171 тыс. женщин и 111,4 тыс. мужчин трудоспособного возраста.

Чехия входит в тройку стран ЕС, принимающих наибольшее количество украинцев под статусом временной защиты. Ее опережают только Германия и Польша.

Ранее сообщалось, что в Чехии изменили правила проживания для украинцев и россиян.

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