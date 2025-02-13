Чехия позволит некоторым украинцам остаться навсегда: какие условия

Главное требование – зарабатывать не менее 18 480 евро в год.
Украинские беженцы, желающие остаться в Чехии, в этом году могут изменить свою временную защиту на специальное разрешение на долгосрочное проживание.
Об этом сообщает Schengen News.
Однако для этого они должны отвечать определенным требованиям, среди которых – зарабатывать не менее 18 480 евро в год.
Прочие условия:
- проживать в Чехии не менее двух лет,
- не получать финансовую помощь не менее полугода.
Получив это разрешение, беженцы могут иметь право подать заявление на постоянное проживание пять лет спустя, как и другие иностранные граждане. Замечания по этому проекту от министров и других институтов можно подать до 18 февраля, а затем правительство обсудит предложение.
По данным Министерства внутренних дел Чехии, с 24 февраля 2022 года, когда началось вторжение России в Украину, до 9 февраля 2025 года временную защиту в Чехии получили всего 396 700 беженцев.
Из них 96,7 тыс. детей, 17,6 тыс. человек в возрасте от 65 лет, 171 тыс. женщин и 111,4 тыс. мужчин трудоспособного возраста.
Чехия входит в тройку стран ЕС, принимающих наибольшее количество украинцев под статусом временной защиты. Ее опережают только Германия и Польша.
Ранее сообщалось, что в Чехии изменили правила проживания для украинцев и россиян.
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