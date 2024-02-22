Чехия прекратила выдачу виз и вид на жительство россиянам и белорусам

До сих пор постановление действовало до 31 марта.

Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство гражданам Российской Федерации и Беларуси из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиал, сообщает Ceske Noviny.

Глава правительства подчеркнул, что Кабинет министров должен создать условия для работы в Чехии оппозиции или студентов, которые не хотят иметь ничего общего с режимами диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Фиала отметил, что вскоре после нападения РФ в 2022 году чешское правительство приняло решение прекратить выдачу виз российским, а затем и белорусским гражданам, за исключением гуманитарных случаев. Это постановление действовало до 31 марта. Впрочем, теперь МИД предложил новое постановление – без конкретного срока для упрощения.

"В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работу над этим", — сказал Фиала.

Отмечается, что заявления на получение вида на жительство в Чехии от россиян или белорусов в посольство считают неприемлемыми. То есть – они не подлежат рассмотрению. К слову, с прошлого года запрет распространяется и на граждан РФ и Беларуси, также гражданами другого государства.

Как сообщалось, Литва запретила своим военным и служащим посещать РФ, Белоруссию и Китай. Литовское ведомство отмечает, что эти страны собирают информацию о гражданах Литвы, имеющих право доступа к секретной информации, ищут их уязвимые места и стремятся использовать для вербовки на своей территории или в третьих странах.

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