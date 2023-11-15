Чехия заморозила все российские государственные активы: что это значит

По словам чешского министра иностранных дел, коммерческая деятельность, благодаря которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается

Правительство Чехии заморозило все российские государственные активы в стране.

Об этом сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его чешский коллега Ян Липавский.

"По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чехии. На этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается", – отметил Липавский.

В свою очередь Дмитрий Кулеба поздравил этот "принципиальный шаг" и поблагодарил чешского министра.

"Все страны, которые еще не сделали этого, должны следовать этому примеру. Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на убийства и уничтожение", – добавил Кулеба.

Позже чешский премьер-министр Петр Фиала добавил, что Прага потребует такого же решения от других стран ЕС.

"Правительство сегодня решило заморозить российское государственное имущество. Это означает, что РФ не сможет распоряжаться принадлежащей российскому правительственному ведомству недвижимостью. Недвижимость не может быть передана или продана. Банковские счета, на которых платится арендная плата за эту недвижимость, не смогут использоваться Россией каким-либо способом. А мы будем требовать на европейской арене, чтобы другие страны предприняли подобные шаги", – сказал Фиал.

Ранее сообщалось, что в США подготовили беспрецедентный законопроект по заморожению, конфискации и передаче Украине средств России.

Читайте также: