Чехия запретила въезд россиянам за шенгенскими туристическими визами – Госпогранслужба

Со вторника, 25 октября, Чехия закрыла гражданам Российской Федерации въезд в страну за шенгенскими туристическими визами.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"С сегодняшнего дня Чехия закрывает въезд в страну гражданам РФ с туристическими шенгенскими визами", — говорится в сообщении.

Запрет для россиян на въезд в страны ЕС

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов.

Финляндия приняла аналогичное решение 30 сентября.

Еврокомиссия согласовала предложение о полной остановке упрощенного визового режима с РФ. Теперь его должен утвердить Европейский совет.

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