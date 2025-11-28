ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
547
Время на прочтение
1 мин

Чехия заработала на помощи украинцам: в правительстве сделали неожиданные подсчеты

Чехия не только не потеряла, оказывая помощь Украине, но и получила прибыль в размере более 600 млн долларов.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Украинские беженцы в Европе

Украинские беженцы в Европе

Чехия потратила на помощь Украине меньше денег, чем получила в виде налогов от украинских беженцев и компенсации от Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает ВВС.

Такое заявление он сделал в комментарии журналистам после заседания правительства, которое уходит в отставку в связи с победой на парламентских выборах популистской партии ANO, критикующей помощь Украине.

По подсчетам Петра Фиалы, с начала полномасштабного вторжения Чехия потратила на помощь Украине 91,3 миллиарда крон (более 4 млрд долларов). Эти средства включают военную помощь, проекты экономической дипломатии и расходы, связанные с размещением украинских беженцев.

Зато украинские беженцы уплатили налогов и взносов за медицинское страхование в Чехии в размере 79 млрд крон (3,8 млрд долларов).

Кроме того, Чехия получила от ЕС компенсацию за предоставление военной помощи Украине в размере примерно 25 млрд крон (1,1 млрд долларов).

Таким образом Чехия не только не потеряла на помощи Украине, но и заработала 12,7 млрд крон, то есть 609 млн долларов.

Напомним, после смены власти в Чехии страна может пересмотреть свой подход к поддержке Украины. Вероятный новый премьер Андрей Бабиш формирует правительство, которое, по предварительным заявлениям, может отказаться от военной помощи Киеву.

Дата публикации
Количество просмотров
547
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie