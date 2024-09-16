Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода - СМИ

Чехия зарабатывает больше налогов и страховых взносов беженцев, чем тратит на их поддержку.

За первое полугодие 2024 года Чехия заработала 4,4 миллиарда крон благодаря налогам и страховым взносам от украинских беженцев.

Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел Чехии, пишет uamedia.eu.

В первой половине года расходы на поддержку беженцев составили 7,3 миллиарда крон, а доходы – 11,7 миллиарда крон. Таким образом, бюджет получил излишек в 4,4 миллиарда крон. Министерство труда и социальных дел Чехии подтвердило, что беженцы оказывают положительное влияние на бюджет страны.

За первый квартал расходы составили 3,8 миллиарда крон, доходы – 5,8 миллиарда. Во втором квартале расходы уменьшились до 3,5 млрд крон, а доходы выросли до 5,9 млрд крон. Таким образом, за год Чехия получит 4,4 миллиарда крон от поддержки беженцев.

Министерство также отреагировало на публикацию в соцсетях, где утверждалось, что украинка Ольга Х. получала значительную помощь. Министерство уточнило, что средний размер пособия для беженца — 7336 крон в месяц, включая гуманитарную помощь и пособие по оплате жилья. Максимальная помощь может быть значительно выше в случае многодетных семей.

С сентября также прекращено бесплатное экстренное проживание в общежитиях. Теперь расходы на жилье для уязвимых категорий граждан составляют 6000 крон в месяц, для остальных – 4000 крон. Украинские беженцы в Чехии получают гуманитарную помощь и помощь с жильем.

Напомним, украинские беженцы в Польше и Чехии смогут получить новые виды на пребывание. Такая возможность появится с 2025 года.

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