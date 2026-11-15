Чехию охватили масштабные протесты: что заставило сотни тысяч человек выйти против правительства

Чехия (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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В чешской столице, Праге, прошел масштабный протест против планов правительства изменить финансирование общественных медиа. Десятки тысяч чехов вышли на улицы, опасаясь, что реформа поставит телевидение и радио под политический контроль власти.

Об этом сообщает Reuters.

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В воскресенье, 15 ноября, демонстранты заполнили пражский парк Летна и близлежащие станции метро. Люди держали плакаты с надписями «Руки прочь от медиа» и «Пусть медиа контролируют политиков».

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По словам организаторов, количество участников превысило показатель мартовского антиправительственного протеста, собравшего более 200 тысяч человек. Они предполагают, что нынешняя акция может стать самой большой со времен Бархатной революции 1989 года, которая положила конец коммунистическому правлению в Чехословакии.

Почему чехи вышли на протест

Причиной возмущения стал законопроект правительства премьер-министра Андрея Бабиша, который предусматривает отмену ежемесячного сбора в размере 205 крон (около 9,26 доллара) за общественное телевидение и радио.

Вместо этого вещателей предлагают финансировать непосредственно из государственного бюджета. Критики опасаются, что это сделает общественные медиа зависимыми от власти и откроет путь к политическому давлению. К тому же, финансирование планируют сократить на 15%. В таком случае, номинальный бюджет телевидения вернется к уровню 2008 года, а радио — к показателям 2005-го. Представители вещателей заявляют, что в таких условиях работать будет невозможно.

Оппозиция и общественные организации также подвергли критике власти за поспешное продвижение законопроекта во время ночного голосования в октябре. Документ уже прошел предварительное голосование и ожидает дальнейшего разбирательства.

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«Избранное правительство имеет право управлять страной, но не имеет права делать все, что ему вздумается, и разрушать демократические институты», — заявил организатор акции, глава общественного движения «Миллион мгновений» Микулаш Минар.

Критики сравнивают инициативу с медийной политикой Венгрии при бывшем премьере Викторе Орбане, при правлении которого сформировалась сеть провластных СМИ.

Журналисты уже объявили забастовку

Протест состоялся в канун 17 ноября — государственного праздника, посвященного началу Бархатной революции. Среди участников были студенты, военные и бывшие диссиденты, подписавшие правозащитную инициативу "Хартия 77".

"Если у нас не будет общественного телевидения и радио, то, к сожалению, мы больше ничему не сможем доверять", - сказала Reuters 72-летняя участница протеста Милана Рудольфова.

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В начале ноября работники чешского общественного телевидения и радио уже провели однодневную забастовку, из-за которой вещание частично ограничили. Протест журналистов поддержали студенты и художники. В то же время, правительство Бабиша, опирающееся на поддержку ультраправой SPD и евроскептических «Автомобилистов», обвиняет чешские медиа в предвзятости.

Сам премьер настаивает, что реформа призвана лишь снизить финансовую нагрузку на население.

Протесты в Европе: последние новости

Напомним, 18 октября во Франции вспыхнули масштабные протесты против высоких цен и разрушения социальной модели. На улицы вышли не менее 550 тысяч человек. В ряде городов демонстрации переросли в погромы, поджоги и ограбления, а количество задержанных превысило 2 тысячи.

В частности, в Лиможе протестующие подожгли историческое здание мэрии, построенное в конце XIX века.

После массовых беспорядков министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес попытался уйти в отставку, признав, что ситуация вышла из-под контроля. Однако президент Эммануэль Макрон не принял отставку, но поручил усилить безопасность на улицах и привлечь виновных в беспорядках к ответственности.

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