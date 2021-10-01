Человеческая ошибка: в Японии назвали причины попадания металлических частиц в вакцину Moderna

Человеческая ошибка: в Японии назвали причины попадания металлических частиц в вакцину Moderna

После прививки умерло три человека.

Японская компания Takeda Pharmaceutical назвала причины попадания примесей в американскую вакцину Moderna.

Об этом со ссылкой на данные отчета сообщает Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел из-за "неправильной фасовки и человеческрй шибки, связанной с визуально неправильной оценкой необходимого проема перед набором вакцины из флакона".

Специалисты исследовали пять партий COVID-вакцины Moderna, что изготовили с 27 июня до 3 июля. Первые три были отправили в Японию. Впрочем, после обнаружения металлических частиц в препарате, их отозвали.

В отчете отмечается, что во избежание подобных инцидентов необходимо улучшить процедуру правильного использования вакцин.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Японии решило временно приостановить использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna из-за примеси, которые обнаружили в партии препарата. Отозвали три партии. После прививки испорченной Moderna в стране умерло три человека.

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