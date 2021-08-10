Человеческие останки обнаружили в банке в заброшенном доме в Ливерпуле (фото)

Человеческие останки обнаружили в банке в заброшенном доме в Ливерпуле (фото)

Полиция выясняет все детали инцидента.

В Англии на юге Ливерпуля полиция нашла останки людей внутри банки в заброшенном доме.

Об этом пишет Metro.

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"Вчера около 12:10 вечера мы получили сообщение о подозрительных обстоятельствах в нежилом доме на улице Вордсворт, Токстет", — сказала пресс-секретарь полиции Мерсисайд.

После поступления сообщения накануне вечером 9 августа у дома было много полиции. Офицеры разместили границу вокруг одного дома на дороге, расположенного неподалеку от кладбища Токстет парк.

Сейчас полицейские тоже находятся на месте инцидента. Продолжаются масштабные расследования, чтобы установить происхождение и возраст останков. Детали инцидента выясняются.

Напомним, в городе Каско штата Мэн, США, семья убирала в доме умершего отца и неожиданно наткнулась на человеческий скелет. Его обнаружили в надворной постройке дома.

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