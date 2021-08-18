Человеческие останки в самолете из Кабула и две тысячи жертв землетрясения на Гаити. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Официально: чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды Украины по футболу. Читать дальше ->
- Новая Зеландия объявила общенациональный локдаун в связи с выявлением первого за шесть месяцев случая заражения COVID-19. Читать дальше ->
- В нише шасси американского грузового самолета C-17 Globemaster III, вынужденно эвакуировавшего из Кабула несколько сотен афганцев, обнаружили человеческие останки. Читать дальше ->
- На Гаити число жертв землетрясения возросло до 1941. В результате стихии пострадали до 9,9 тысячи человек, многим из которых пришлось ждать медицинскую помощь лежа на улице в адскую жару. Читать дальше ->
- Жительница Кабула, которая почти два года работала в афганском правительстве, рассказала о дне, когда "Талибан" захватил столицу, а также поделилась своими опасениями за будущее. Читать дальше ->