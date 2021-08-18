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Человеческие останки в самолете из Кабула и две тысячи жертв землетрясения на Гаити. Пять новостей, которые вы могли проспать

Человеческие останки в самолете из Кабула и две тысячи жертв землетрясения на Гаити. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Официально: чемпион мира-2019 со сборной U-20 Александр Петраков будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды Украины по футболу. Читать дальше ->
  • Новая Зеландия объявила общенациональный локдаун в связи с выявлением первого за шесть месяцев случая заражения COVID-19. Читать дальше ->
  • В нише шасси американского грузового самолета C-17 Globemaster III, вынужденно эвакуировавшего из Кабула несколько сотен афганцев, обнаружили человеческие останки. Читать дальше ->
  • На Гаити число жертв землетрясения возросло до 1941. В результате стихии пострадали до 9,9 тысячи человек, многим из которых пришлось ждать медицинскую помощь лежа на улице в адскую жару. Читать дальше ->
  • Жительница Кабула, которая почти два года работала в афганском правительстве, рассказала о дне, когда "Талибан" захватил столицу, а также поделилась своими опасениями за будущее. Читать дальше ->
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