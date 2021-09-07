"Человеческой подлости нет границ": в аэропорту в Итали умерла украинка, заробитчанку еще и ограбили

"Человеческой подлости нет границ": в аэропорту в Итали умерла украинка, заробитчанку еще и ограбили

60-летняя заработчанка из Украины Анна Бурак работала сиделкой. В небольшом городке женщину все знали и уважали за ее доброту.

В Италии перед посадкой на самолет в международном аэропорту Каподичино (Неаполь) умерла 60-летняя украинка Анна Бурак. Женщина 3 сентября планировала вернуться на родину, как ей стало плохо. После этого все ее вещи и сбережения украли.

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Об этом 4 сентября сообщил известный итальянский общественный деятель, медийник Лука Абейте на своей странице в Facebook.

"Кажется, что человеческой подлости нет границ. 60-летняя украинка умерла от болезни в аэропорту Каподичино перед тем, как вылететь в свою страну и обнять близких, которых не видела годы", — написал он.

По его словам, у женщины украли все ее вещи.

"В суете спасения или после смерти все ее сбережения, которые она намеревалась привезти своей семье, таинственно исчезли. Я думаю, что кража — это уже по своей сути ничтожное дело, а делать это таким образом выходит за пределы толерантности. Прости нас Анна, ты на это не заслужила", — добавил мужчина.

Как пишет "Украинская Газета IT", украинка несколько лет жила в маленьком городке Валло ди Диана. Там Анна Бурак работала сиделкой и волонтером.

Все хорошо знали ее в маленьком городке и уважали за ее доброту.

3 сентября 60-летняя женщина возвращалась в Украину, когда ей стало плохо в аеропорту. Медики не смогли спасти украинку. Пока неизвестно, когда женщину обокрали: в аэропорту или после доставки ее тела в морг.

Правоохранители Неаполя начали расследование и пытаются установить обстоятельства происшествия и разыскать вора.

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