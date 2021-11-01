"Человечество копает себе могилу": генсек ООН призвал перестать относиться к природе как к выгребной яме

Антониу Гутерриш предупредил, что пренебрежение вопросами климата приведет человечество к катастрофе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "человечество копает себе могилу", пренебрегая вопросами климата.
Об этом он сказал на Конференции ООН по изменению климата в Глазго, передает CNN.
Гутерриш призвал международное сообщество немедленно принять меры, чтобы предотвратить необратимые изменения климата.
"Мы стоим перед строгим выбором: либо мы остановим этот процесс, либо он остановит нас. Пора сказать "хватит". Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватит жечь, копать и бурить, ведь мы копаем собственные могилы", — заявил генсек ООН.
Гутерриш отметил, что шесть последних лет стали самыми жаркими в истории наблюдений. Он перечислил основные климатические проблемы: стремительное повышение уровня моря, повышение температуры океанов, увеличение количества парниковых газов.
"Мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса по Цельсию. Мы несемся к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия", — сказал генсек.
Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия.
Мы должны ликовать результат 1.5 градусов Celsius warming alive.— António Guterres (@antonioguterres) November 1, 2021
Эти потребности являются большим решением при mitigation и конкретных конкретных шагах к снижению Global Emissions по 45% по 2030.
Мы нуждаемся в maximum ambition – от всех государств на всех fronts – чтобы сделать #COP26 как результат. pic.twitter.com/mb9d8djQS6
По словам Гутерриша, провал климатической страны уже сейчас для малых островных стран означает гибель.
Ранее Антониу Гутерриш заявил, что из-за пандемии в мире за чертой бедности оказались еще 120 миллионов человек.