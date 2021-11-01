"Человечество копает себе могилу": генсек ООН призвал перестать относиться к природе как к выгребной яме

"Человечество копает себе могилу": генсек ООН призвал перестать относиться к природе как к выгребной яме

Антониу Гутерриш предупредил, что пренебрежение вопросами климата приведет человечество к катастрофе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "человечество копает себе могилу", пренебрегая вопросами климата.

Об этом он сказал на Конференции ООН по изменению климата в Глазго, передает CNN.

Гутерриш призвал международное сообщество немедленно принять меры, чтобы предотвратить необратимые изменения климата.

"Мы стоим перед строгим выбором: либо мы остановим этот процесс, либо он остановит нас. Пора сказать "хватит". Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватит жечь, копать и бурить, ведь мы копаем собственные могилы", — заявил генсек ООН.

Гутерриш отметил, что шесть последних лет стали самыми жаркими в истории наблюдений. Он перечислил основные климатические проблемы: стремительное повышение уровня моря, повышение температуры океанов, увеличение количества парниковых газов.

"Мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса по Цельсию. Мы несемся к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия", — сказал генсек.

Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить повышения температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Мы должны ликовать результат 1.5 градусов Celsius warming alive.



Эти потребности являются большим решением при mitigation и конкретных конкретных шагах к снижению Global Emissions по 45% по 2030.



Мы нуждаемся в maximum ambition – от всех государств на всех fronts – чтобы сделать #COP26 как результат. pic.twitter.com/mb9d8djQS6 — António Guterres (@antonioguterres) November 1, 2021

По словам Гутерриша, провал климатической страны уже сейчас для малых островных стран означает гибель.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что из-за пандемии в мире за чертой бедности оказались еще 120 миллионов человек.

Новости мира: почему Большая двадцатка не достигла климатического единства в Глазго

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