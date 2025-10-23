Человечество ждет новая эра войн: генерал Райан раскрыл кровавые планы России и Китая

Генерал-майор ВС Австралии в отставке Мик Райан / © скриншот с видео

Генерал-майор вооруженных сил Австралии в отставке, писатель и друг Украины Мик Райан прогнозирует, что человечество ждет «еще один кровавый век». По его словам, в ближайшее десятилетие мир столкнется со значительным увеличением количества полномасштабных вооруженных конфликтов, потому что Россия и Китай стремятся изменить мировой порядок силой.

Об этом отставной генерал рассказал в эфире "24 Канала".

Почему мир ожидает «кровавый век»

Мик Райан отмечает, что угроза широкомасштабных войн растет, поскольку авторитарные государства готовы бросить вызов демократической системе. Россия и Китай, по его мнению, считают, что именно сейчас пора изменить международный порядок, даже если для этого придется применить силу. Генерал-майор предостерегает, что это может привести к «еще одному кровавому веку», подобному прошлому.

Он также обратил внимание на рост блока государств-единомышленников — Россию, Китай, Северную Корею и Иран. Эти страны активно обмениваются информацией и изучают уроки войны в Украине — в частности, как быстрее производить дроны и избегать экономических санкций, что является серьезной проблемой для Запада.

Украина показала пример гуманизма

Генерал Райан подчеркнул, что Украина ведет экзистенциальную борьбу против агрессора и показывает миру пример того, как оставаться на стороне демократии и гуманизма. По его словам, Вооруженные Силы Украины воюют, соблюдая правила вооруженного конфликта, чего нельзя сказать о России.

В отличие от ВСУ Россия осуществляла варварские действия в отношении военнопленных и гражданского населения на оккупированных территориях. В то же время генерал отметил устойчивость и решительность украинского войска.

«Вы видели, как они шли на многое, рисковали, чтобы поступить правильно, соблюдая законы вооруженного конфликта. Учитывая экзистенциальную природу этой борьбы, это очень важный и достойный восторг черты ВСУ», — подчеркнул генерал-майор.

Мобилизация и роль Tomahawk

Мик Райан также проанализировал, какие уроки мир должен усвоить из украинской войны. Важнейшей частью мобилизации, по его мнению, изменение мышления. Он высоко оценил роль руководства, в частности, президента Зеленского, который помог населению быстро перейти от мирного до военного времени.

По ракетам Tomahawk, которые могут быть переданы Украине, генерал считает, что они не изменят кардинально ход войны, но будут очень полезны. Их наибольшее влияние, по его словам, будет политическим – использование перспективы их применения для изменения расчетов российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что Россия, "как никогда", готова к войне с НАТО , но "одна из лучших армий мира" не намерена нападать на страны Альянса. В то же время депутат Андрей Колесник обвинил лидеров европейских стран НАТО в «раздувании военной истерии» и «демонстративной подготовке к войне».