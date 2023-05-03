Человечество ждет рекордная жара: в ООН предупредили об угрожающем явлении

Существует очень высокая вероятность проявлений в этом году климатического явления, известного как Эль-Ниньо.

В среду, 3 мая, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что метеорологическое явление Эль-Ниньо повлечет за собой повышение температур на планете до новых тепловых рекордов.

Об этом сообщает The Guardian.

"Это изменит погодные и климатические модели во всем мире", — сказал журналистам в Женеве Уилфран Муфума Окиа, глава регионального отдела прогнозирования климата ВМО.

Эль-Ниньо является естественным климатическим явлением, обычно связанным с увеличением жары во всем мире, а также засухой в некоторых частях мира и сильными дождями в других местах, последний раз его фиксировали в 2018-19 годах.

В 2020 году мир пострадал от чрезвычайно длительной Ла-Нинья – противоположности Эль-Ниньо, сопровождающейся похолоданием и закончившейся в начале этого года, уступив место нынешним нейтральным условиям.

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ООН заявила, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю, несмотря на то, что эффект охлаждения Ла-Ниньи длился почти половину этого периода. Без этого погодного явления ситуация с потеплением могла быть еще хуже.

Ла-Нинья "действовала как временный тормоз для повышения глобальной температуры", — сказал в заявлении глава ВМО Петтери Таалас. Теперь, по его словам, "мир должен подготовиться к развитию Эль-Ниньо".

По его словам, ожидаемое потепление климата "скорее всего приведет к новому всплеску глобального нагревания и увеличит шансы побить температурные рекорды".

На данном этапе нет никаких признаков силы или длительности приближения Эль-Ниньо. Последнее его проявление считалось очень слабым, но предыдущее между 2014 и 2016 годами стало одним из сильнейших за всю историю, что имело ужасные последствия.

В ВМО отметили, что 2016 год был "самым теплым годом за всю историю наблюдений из-за двойного удара очень мощного события Эль-Ниньо и вызванного человеком потепления через парниковые газы".

Поскольку влияние Эль-Ниньо на глобальную температуру обычно проявляется через год после его появления, влияние, вероятно, будет наиболее очевидно в 2024 году, говорится в сообщении.

"Мы ожидаем, что в ближайшие два года будет серьезное повышение глобальных температур", — сказал Окиа.

Напомним, война России с Украиной может привести к тому, что температура поднимется далеко за пределы уровня 1,5 градуса и ускорит глобальное потепление.

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