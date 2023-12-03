Человечеству показали секретный ядерный бункер: как он выглядит (жуткие фото)

Существование этого бункера хранилось в тайне десятилетиями.

В Дании открыли для публики секретный ядерный бункер, построенный тогдашним руководством во время "холодной войны" в Европе.

Жуткие фото Express.

Бункер под названием Regan West был построен по настоянию НАТО без ведома большинства между 1963 и 1968 годами. Расположенный под деревьями в самом центре леса Ролд в северной части страны.

Имеет невзрачный вход – бетонное здание, которое десятилетиями было покрыто мхом, и обычная серая дверь, помогла отвлечь интересных и сохранить бункер в тайне. В бункере – более 230 комнат, в которых могут разместиться около 350 человек.

Среди наиболее увлекательных особенностей Regan West есть изогнутые и ребристые стены, разработанные экспертами для замедления волны давления, созданной ядерным взрывом.

Отмечается, что во время советских ядерных испытаний и кубинского ракетного кризиса бункер был оборудован для обеспечения безопасности власти Дании, включая членов правительства, государственных служащих и королевскую семью в течение 30 дней.

Свыше десяти лет спустя около 40% Риган Вест было открыто для посещения под названием Koldrigsmuseet REGAN Vest – Музей холодной войны Риган Вест.

Секретный ядерный бункер в Дании ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen

Секретный ядерный бункер в Дании ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen

Секретный ядерный бункер в Дании ФОТО: Фото Adrienne Murray Nielsen

Напомним, министр обороны Эстонии высказал мнение, чего действительно хочет Путин и готов ли он применить ядерное оружие.

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