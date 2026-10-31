"Надежда на постоянный мир": Мелания Трамп впервые отреагировала на успешную эвакуацию из Олешков

Первая леди США Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп опубликовала новое сообщение после завершения гуманитарной операции по спасению жителей оккупированных Олешек Херсонской области. Она назвала это событие доказательством того, что человечность может побеждать войну.

Об этом написала Мелания Трамп в соцсети X.

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Что Мелания Трамп сказала о спасении жителей Олешек

Свое заявление первая леди США начала словами «Надежда на постоянный мир». Она подчеркнула, что события в Олешках доказывают возможность поставить человечность выше военного противостояния.

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«Олешки доказывают, что мы можем поставить человечность выше войны. Вместе мы можем построить мирную планету — мир, полный надежд для наших детей», — написала Мелания Трамп.

Это уже не первая ее публичная реакция на гуманитарную операцию. Накануне завершения миссии первая леди США сообщала, что украинские и российские команды работают на месте и доставляют помощь. Она также рассказывала о подготовке жителей к эвакуации и отмечала, что гуманитарные мероприятия проходят в соответствии с договоренностями между Киевом и Москвой.

Гуманитарная миссия в Олешках завершилась успешно

Напомним, 31 октября омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что жители Олешек пересекли границу и гуманитарная миссия завершилась успешно. Он поблагодарил Меланию Трамп за содействие, координацию и личную вовлеченность во все этапы операции.

По словам Лубинца, договоренности предусматривали не только доставку гуманитарной помощи в оккупированный город, но и организацию безопасного выезда гражданских. В рамках миссии удалось спасти людей всех возрастов, в том числе 94-летнего человека и ребенка чуть старше года, а также их домашних любимцев.

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Мелания Трамп не уточнила, планирует ли и дальше участвовать в подобных гуманитарных инициативах. Однако в своем новом сообщении она отметила надежду на длительный мир и возможности построить более безопасное будущее для детей.

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